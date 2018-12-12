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В «Севкабель Порт» откроют каток у моря и парковку

В пространстве «Севкабель Порт» 22 декабря откроют каток у моря. Ледовая арена разместится на площадке в 1000 квадратных метров. Об этом «Собака.ru» сообщили представители общественного пространства.

Сеансы на катке будут проводить каждый час, с 11 утра до 23 вечера. Коньки можно будет взять напрокат или принести свои. На катке запрещается играть в хоккей или салочки — только веселое катание.



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Для тех, кто не очень хорошо катается на коньках, будет доступны «помощники» в лице балтийской нерпы. Гости смогут кататься под музыку друзей и резидентов пространства, которые делают летний музыкальный фестиваль Present Perfect и другие городские события.

Каток оснащен специальной системой охлаждения и будет доступен в любую погоду.

Режим работы немного изменится: теперь пространство будет открыто с 10:30. В тестовом режиме будет работать бесплатная парковка по соседству с главным входом в Севкабель Порт.


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