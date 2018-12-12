В «Севкабель Порт» откроют каток у моря и парковку

В пространстве «Севкабель Порт» 22 декабря откроют каток у моря. Ледовая арена разместится на площадке в 1000 квадратных метров. Об этом «Собака.ru» сообщили представители общественного пространства.

Сеансы на катке будут проводить каждый час, с 11 утра до 23 вечера. Коньки можно будет взять напрокат или принести свои. На катке запрещается играть в хоккей или салочки — только веселое катание.





