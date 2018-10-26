В Пулкове приземлился самый большой в мире самолет со спа-центром и зоной отдыха

Борт будет выполнять рейсы из Дубая в Петербург с 25 по 29 октября. В Emirates пока не решили, будут ли такие рейсы регулярными — все зависит от востребованности в ближайшие дни. Как пишет "Деловой Петербург", первый рейс был заполнен полностью.