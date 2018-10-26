В Пулкове приземлился самый большой в мире самолет со спа-центром и зоной отдыха
Вечером 25 октября в аэропорту Пулково приземлился самый большой в мире пассажирский авиалайнер — Airbus А380 компании Emirates.
Борт A380-800 вмещает до 519 человек. В самолете есть спа-салон, зона отдыха, салоны первого и бизнес-классов, а также система развлечений. Длина А380 сопоставима с футбольным полем и составляет более 70 м. Размах крыла — 80 м, а высота — 24 м.
Борт будет выполнять рейсы из Дубая в Петербург с 25 по 29 октября. В Emirates пока не решили, будут ли такие рейсы регулярными — все зависит от востребованности в ближайшие дни. Как пишет "Деловой Петербург", первый рейс был заполнен полностью.
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