Петербургские зоозащитники спасают енотовидную собаку, на которую напали псы

Сотрудники центра помощи диким животным «Велес», который работает в Ленобласти, пытаются спасти енотовидную собаку, на которую напали псы. Дикое животное попало к ним 24 октября и у него сломан позвоночник. Это также видно на рентгеновском снимке.

Зоозащитники написали в соцсетях, что с такой травмой шансов выжить у енотовидной собаки совсем немного. На данный момент в «Велесе» находятся четыре животных этого вида. Некоторые из них уже идут на поправку и их клетки держат рядом с сородичами, чтобы они имели возможность общаться.