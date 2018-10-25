Петербургские зоозащитники спасают енотовидную собаку, на которую напали псы
Сотрудники центра помощи диким животным «Велес», который работает в Ленобласти, пытаются спасти енотовидную собаку, на которую напали псы. Дикое животное попало к ним 24 октября и у него сломан позвоночник. Это также видно на рентгеновском снимке.
Зоозащитники написали в соцсетях, что с такой травмой шансов выжить у енотовидной собаки совсем немного. На данный момент в «Велесе» находятся четыре животных этого вида. Некоторые из них уже идут на поправку и их клетки держат рядом с сородичами, чтобы они имели возможность общаться.
На прошлой неделе стало известно, что петербургские спасатели два дня вызволяли из вентиляционной шахты маленького котенка, который застрял там и не смог выбраться назад к маме. Также в середине октября в Петербурге спасли редкую сову, находящуюся под угрозой исчезновения. С птицей за деньги фотографировались на Дворцовой площади. Ранее сотрудник петербургского МЧС нашел в лесу раненую сову, которую оглушила машина, и выходил ее у себя в квартире.
Фото: Центр «ВЕЛЕС»
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