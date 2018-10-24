Смольный выбрал дизайнера для нового туристического логотипа Петербурга

Смольный выбрал дизайнера и подрядчика, который разработает текстовый логотип и новый логотип Петербурга. Как гласит сайт госзакупок, право выиграло коммуникационное агентство SPN Communications (ООО «СПН Коммс»).

Бюджету города новый фирменный знак обойдется в 7 миллионов рублей. По условиям контракта, подрядчик должен разработать платформу, архитектуру и стратегию городского мета-бренда, а также проработать концепцию, структуру и бизнес-план нового органа — Агентства по управлению территориальным мета-брендом.

19 октября из-за жалобы, поступившей в УФАС, конкурс на разработку логотипа был приостановлен. Напомним, 4 июня Смольный по требованию петербургского УФАС расторг со Студией Артемия Лебедева контракт на создание туристического логотипа Петербурга. Студия взялась сделать логотип всего за 1 рубль, тогда как гендиректор компании «Григорьев Борис и партнеры» оценивал работу в промежутке от 2 млн до 20 млн рублей. В ФАС сочли, что закупка производилась без открытого конкурса, что создало дискриминационные условия для других участников рынка.