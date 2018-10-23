Десять человек пострадали в аварии с автобусами в Петербурге. Среди них дети
На остановке «Ленская улица» на Индустриальном проспекте автобус врезался в стоявшую маршрутку. Пострадали десять человек. На месте работали несколько бригад скорой помощи, в больницу доставили пострадавших с переломами и сотрясениями.
По данным регионального УГИБДД, 23 октября в 08:50 у дома №18 по Индустриальному проспекту в Красногвардейском районе женщина, управляя пассажирским автобусом ЛИАЗ, наехала на автобус ПАЗ, стоявший на остановке. В МЧС уточнили, что произошло столкновение маршрутного такси №218 и рейсового автобуса №21.
"Пожарные открывают водителя 21-го автобуса. Три скорые. Кому-то из пассажиров 218-й маршрутки оказывают помощь", — пишет Анна в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВК. "Детей сейчас увезли на скорой в больницу, у одной сотрясение, а у другой перелом", — утверждает Елена.
По словам очевидцев, водитель автобуса сказала, что не видела маршрутку в момент ДТП. В пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" сообщили "Фонтанке", что перед выходом на линию водитель автобуса №21 прошла медицинский осмотр и была допущена к управлению ТС.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.