Десять человек пострадали в аварии с автобусами в Петербурге. Среди них дети

По данным регионального УГИБДД, 23 октября в 08:50 у дома №18 по Индустриальному проспекту в Красногвардейском районе женщина, управляя пассажирским автобусом ЛИАЗ, наехала на автобус ПАЗ, стоявший на остановке. В МЧС уточнили, что произошло столкновение маршрутного такси №218 и рейсового автобуса №21.

"Пожарные открывают водителя 21-го автобуса. Три скорые. Кому-то из пассажиров 218-й маршрутки оказывают помощь", — пишет Анна в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВК. "Детей сейчас увезли на скорой в больницу, у одной сотрясение, а у другой перелом", — утверждает Елена.