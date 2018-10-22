МЧС предупреждает о шторме и похолодании в Петербурге

Спасатели МЧС предупреждают о резком усилении ветра в Петербурге, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. В Ленобласти скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим горожанам рекомендуется убрать вещи со двора дома и с балконов, закрыть окна. Водителям стоит поставить машины в гараж, а при его отсутствии парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам на улице стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Помимо этого температура воздуха опустится днем до 9 градусов, ночью - 5–7 градусов, ожидаются дожди и облачность. В среду, 23 октября, в пригородах похолодает до нуля градусов.