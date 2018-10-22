МЧС предупреждает о шторме и похолодании в Петербурге
Спасатели МЧС предупреждают о резком усилении ветра в Петербурге, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. В Ленобласти скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.
В связи с этим горожанам рекомендуется убрать вещи со двора дома и с балконов, закрыть окна. Водителям стоит поставить машины в гараж, а при его отсутствии парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам на улице стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Помимо этого температура воздуха опустится днем до 9 градусов, ночью - 5–7 градусов, ожидаются дожди и облачность. В среду, 23 октября, в пригородах похолодает до нуля градусов.
Напомним, воскресенье, 21 октября, стало самым теплым за последние десять лет. Столбик термометра поднялся до 11-12 градусов тепла.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля. Всвязи с этим предлагаем присмотреться к новой коллекции UNIQLO специально для России — с ультратеплыми и водоотталкивающими пуховиками.
На прошлой неделе в Петербург пришло настоящее бабье лето, которое оказалось дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Насмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Ранее синоптики предупредили, что в городе начнет холодать с 16 октября. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. Помимо этого главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет первый снег.
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