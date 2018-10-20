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В одном из дворов Петербурга сломали голубятню

Около 17:30 в паблике «Лентач» появилось сообщение о том, что в одном из дворов города была зверски разломана голубятня. Кто и почему это сделал неизвестно. Строение находилось там около 30 лет, документы на землю были выданы хозяевам еще во времена СССР.

  • Фото: Дмитрий Соколовский

Птенцов выбрасывали из вольеров прямо на землю, из 34 голубей осталось 18. Хозяин голубятни не мог помешать вандалу по состоянию здоровья — он находится в больнице.

Сообщается, что голубятня находилась в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По информации блоггера Varlamov.ru, инцидент произошел во дворе дома № 6 на улице Асафьева перед проверкой исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова в этом районе. «Голубями владел мой сосед Саша. Голуби дорогущие и осень породистые. Вчера днём, пока большинство было на работе, приехали уроды и снесли голубятню. Многих птиц убили. Остатки сейчас сидят на развалинах. Саша в больнице, не знаю, почему», — комментирует ситуацию Дмитрий Соколовский.

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