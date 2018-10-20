В Пулкове запустили новую систему оплаты парковки
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, новая система парковки на привокзальной площади поможет улучшить меры борьбы с нелегальными таксистами.
Новые правила предполагают, что за повторный въезд в транзитную зону в течение получаса придется заплатить. В зоне также можно находиться бесплатно не более 15 минут. Плата за возможность находиться там дольше берется по истечению времени бесплатного ожидания и с января этого года составляет от 200 до 700 рублей.
Круглосуточная бесплатная парковка для легковых автомобилей появилась в Пулкове в мае этого года. Ее недостаток в том, что находится она в трех километрах от терминала.
Напомним, петербургский аэропорт предлагают переименовать в честь исторических личностей города. Появились и первые варианты: в честь Достоевского, Пушкина или Петра Великого. Петербуржцы уже выступили против предложения.
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