UPD: В Гатчине на заводе пиротехники произошел взрыв. Погибли двое

Очевидцы сообщают о взрыве в Гатчине. Дым виден у пиротехнического завода «Авангард». Как пишет «Фонтанке», спасатели МЧС выехали к месту происшествия. О том, где и что именно взорвалось, неизвестно.

ЧП произошло на заводе «Авангард» на Центральной улице, который производит пиротехнику. Некоторые очевидцы сообщают об инциденте в районе железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская.

«Взрыв нереальный, у нас земля под ногами затряслась, а мы в паре километров», – утверждает пользователь Лев Кобыльчак в группе «ДТП и ЧП». По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек. Это сторож завода «Авангард». Издание Life cообщает о трех погибших в результате взрыва. Официальных данных пока нет.