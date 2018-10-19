UPD: В Гатчине на заводе пиротехники произошел взрыв. Погибли двое
Очевидцы сообщают о взрыве в Гатчине. Дым виден у пиротехнического завода «Авангард». Как пишет «Фонтанке», спасатели МЧС выехали к месту происшествия. О том, где и что именно взорвалось, неизвестно.
ЧП произошло на заводе «Авангард» на Центральной улице, который производит пиротехнику. Некоторые очевидцы сообщают об инциденте в районе железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская.
«Взрыв нереальный, у нас земля под ногами затряслась, а мы в паре километров», – утверждает пользователь Лев Кобыльчак в группе «ДТП и ЧП». По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек. Это сторож завода «Авангард». Издание Life cообщает о трех погибших в результате взрыва. Официальных данных пока нет.
UPD: "Деловой Петербург" сообщает о двоих пострадавших, которых увезли в больницу.
На заводе "Авангард" работают более 700 человек, а его производственные площади занимают более 23 тысяч кв.м. Этот завод — крупнейший в России производитель кемпинговой мебели, карнизов для окон и пиротехники.
UPD (17:45): Сообщается о двоих погибших, четырех пострадавших отправили в больницу.
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