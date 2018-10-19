Петербуржцы выступили против переименования аэропорта Пулково

Как сообщает Мойка78, инициативу проекта не стремятся поддержать. Обращение с просьбой оставить историческое название Пулкова направил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Парламентарий считает аэропорт «брендом города, таким же, как «Зенит» или корюшка». Он также заявил, что переименование географических объектов, каким является воздушный причал, строго регламентировано. Неплохая лазейка в законе для тех, кто выступает против проекта.