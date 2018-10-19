Петербуржцы выступили против переименования аэропорта Пулково
В рамках проекта «Великие имена России» аэропорты страны должны получить второе название в честь знаменитых соотечественников города или поселения, в котором они находятся. Горожане просят оставить привычное название аэропорта Пулково.
Как сообщает Мойка78, инициативу проекта не стремятся поддержать. Обращение с просьбой оставить историческое название Пулкова направил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Парламентарий считает аэропорт «брендом города, таким же, как «Зенит» или корюшка». Он также заявил, что переименование географических объектов, каким является воздушный причал, строго регламентировано. Неплохая лазейка в законе для тех, кто выступает против проекта.
Напомним, общественная палата принимает предложения от петербуржцев для переименования аэропорта Пулково. Научные сотрудники Российского военно-исторического общества предлагали переименовать петербургский аэропорт в честь Достоевского, Пушкина или Петра Великого. Проект поддержал министр культуры Владимир Мединский, однако он отметил, что аэропорты не стоит переименовывать в честь политиков XX века.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.