Под Петербургом заметили стаю черных кабанов, бегающих по дороге

Во Всеволожском районе Ленобласти очевидцы заметили стаю черных кабанов. Петербуржцы пишут о том, что среди них есть беременная самка.

Животные оказались по дороге в Заневское городское поселение. Петербурженка написала в соцсетях, что беременная самка подошла к ней близко. Женщина переживает, что животное может сбить машина.

Позже другой очевидец подчеркнул, что кабаниха бегает там не одна. Около КАД заметили целую стаю черных кабанов — больших и маленьких.