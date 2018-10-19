Под Петербургом заметили стаю черных кабанов, бегающих по дороге
Во Всеволожском районе Ленобласти очевидцы заметили стаю черных кабанов. Петербуржцы пишут о том, что среди них есть беременная самка.
Животные оказались по дороге в Заневское городское поселение. Петербурженка написала в соцсетях, что беременная самка подошла к ней близко. Женщина переживает, что животное может сбить машина.
Позже другой очевидец подчеркнул, что кабаниха бегает там не одна. Около КАД заметили целую стаю черных кабанов — больших и маленьких.
Позже другой очевидец подчеркнул, что кабаниха бегает там не одна. Около КАД заметили целую стаю черных кабанов — больших и маленьких.
В начале сентября петербуржцы заметили гуляющего по парковке в Обухове дикого лося, а в мае выбравшийся из леса лось привлек внимание автолюбителей в Красногвардейском районе Петербурга. В августе прошлого года в Петербурге была проведена целая спецоперация, во время которой сотрудники МЧС пытались вывести из города дикого лося.
Фото: "ДТП и ЧП"
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.