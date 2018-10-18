Стало известно, когда вновь откроют бар «1703»

Бар «1703» на Лиговском проспекте, 50, вновь откроют 19 октября, сообщает The Village. Известно, что в заведении пройдет закрытое мероприятие «для своих». Организаторы обещают «еще больше места, больше алкоголя и больше эмоций».

О том, что бар «1703», где с 2013 года проводили рэп-поединки, закрывается, стало известно 24 сентября. Организаторы сообщили об этом в соцсетях, но не уточнили, будет ли это окончательное закрытие или очередной ремонт.

На YouTube-канал Versus Battle подписано 4,3 млн человек, за 5 лет существования он набрал 616 млн просмотров. Самый популярный баттл между рэперами Oxxxymiron и Johnyboy посмотрело 44 млн человек.