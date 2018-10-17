Станции Фрунзенского радиуса метро готовы более чем на 90 процентов

Станции Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары») готовы более чем на 90 %, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей «Метростроя».

Сейчас на объектах проводятся монтажные и отделочные работы, а также доделывают пешеходные переходы на выходе из вестибюлей. На станции «Проспект Славы» уже смонтировали эскалаторы. Ранее сообщалось, что станции должны открыть до конца 2018 года.

26 мая специально к ЧМ открыли новые станции зеленой ветки метро — «Новокрестовскую» и «Беговую». Последняя является станцией мелкого заложения, имеет четыре яруса, соединенных между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения. Архитектурное оформление «Беговой» посвящено герою Великой Отечественной войны, летчику-истребителю Александру Савушкину. 18 июля на новых станциях возобновили строительные работы по устранению замечаний. Строители не могли продолжить работу во время ЧМ — они были запрещены.

Ранее стало известно, что через 30 лет в городе построят еще четыре линии метро. Их названия – Адмиралтейско-Охтинская, Кольцевая, Красносельско-Калининская и Сосновский радиус.