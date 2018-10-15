В Петербурге у Соловецкого камня зачитают имена жертв политических репрессий

В общероссийский День памяти, 30 октября, в Петербурге пройдет молитвенное чтение имен жертв политических репрессий из «Ленинградского мартиролога» на разных городских площадках, среди которых памятники жертвам репрессий, места массовых расстрелов, стены храмов и улицы городов.

«Вашей семье, быть может, тоже были невинно убитые. В каких общих ямах они зарыты? На Левашовском кладбище, на Ржевском полигоне или в одной из сотен тысяч безымянных могил империи ГУЛАГа? Мы хотим вернуть их из небытия, назвав имена, вглядевшись в лица старинных фотографий», — рассказывают организаторы акции.

Петербуржцы смогут внести свой вклад в проведение чтений на Троицкой площади у Соловецкого камня. На краудфандинговой платформе Planeta собирают средства, которые пойдут на аренду транспорта для перевозки оборудования, оплату услуг, печать афиш и флаеров, закупку цветов, свеч, воды, чая, пирожкой, салфеток и многого другого. Сделать пожертвование можно здесь.

По сложившейся традиции, каждый, принимающий участие в чтении, может прочитать несколько имен из Ленинградского мартиролога, зажечь свечу памяти, назвать имена своих родных и близких, пострадавших от советских репрессий. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия совершается заупокойная лития по погибшим.

В разные годы в акции приняли участие актриса Елизавета Боярская, писатель Евгений Водолазкин, режиссер Андрей Звягинцев, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, балерина Ульяна Лопаткина и многие другие известные личности.