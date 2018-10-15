В Петербурге собирают варианты для нового названия аэропорта Пулково

Общественная палата принимает предложения от петербуржцев для переименования аэропорта Пулково. Воздушной гавани планируют присвоить имя одного из «выдающихся людей».

Акцию запустили в честь старта проекта «Великие имена России», в рамках которого 45 аэропортов страны получат имена исторических деятелей. Научные сотрудники Российского военно-исторического общества предлагали переименовать петербургский аэропорт в честь Достоевского, Пушкина или Петра Великого.

Свои варианты любой желающий может предложить, явившись в представительство Общественной палаты Петербурга, которая находится на Сувороском проспекте, 62. Прием осуществляется с 9 до 18 часов. Далее начнут сбор предложений в онлайн-формате, во время которого отбор в лонг-лист будут проходить только те имена, которые предложат не менее 500 человек.

В итоге ОП список из трех вариантов, один из которых станет новым названием Пулкова. Проект поддержал министр культуры Владимир Мединский, однако он отметил, что аэропорты не стоит переименовывать в честь политиков XX века.