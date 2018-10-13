Петербургский метрополитен рассказал про уборку в вагонах составов
В телеграм-канале «Метро. Повседневности» появился рассказ о том, как в петербургском метро моют вагоны.
Чистка составов проходит в депо по особой схеме. Первый этап — влажная уборка. Она проводится ежедневно в течение 24 часов после работы состава: моющим средством обрабатывают полы, салон кабины, окна, двери, диваны, поручни.
Помимо этого, раз в две недели сотрудники метрополитена организуют санитарную уборку внутривагонного оборудования и мойку составов в специальной вагономоечной машине.
Раз в три месяца проводится комплексная уборка состава, во время которой его полностью очищают, продувают и обрабатывают пеной.
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