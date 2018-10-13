Петербургский метрополитен рассказал про уборку в вагонах составов

Помимо этого, раз в две недели сотрудники метрополитена организуют санитарную уборку внутривагонного оборудования и мойку составов в специальной вагономоечной машине.

Раз в три месяца проводится комплексная уборка состава, во время которой его полностью очищают, продувают и обрабатывают пеной.