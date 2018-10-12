Пожары и бомбы Гостиного двора

Невский, 35

Словосочетание «гостиный двор», воспринимаемое нами как идиома, сложилось еще в допетровской Руси и родственно «постоялому двору». Приезжие купцы, которых на Руси называли «гостями», не только торговали в специально построенных «торговых центрах», но и жили там. Русским же купцам, за исключением торговцев вином, не разрешалось держать в своих домах мелочные лавки, и они также должны были строить специальные торговые помещения. В Петербурге предшественниками Большого Гостиного двора на Невском проспекте были лавочки на Березовом острове (на нынешней площади Революции), в административном центре города начала XVIII века. Потом гостиный двор возник рядом со Стрелкой Васильевского острова, вблизи тогдашнего порта, а на Адмиралтейской стороне гостиный двор располагался на углу Большой Морской улицы и Невского. Все эти дворы-склады рано или поздно сгорели, и к середине XVIII века купцы сконцентрировались на углу Невского и Садовой.

Над сбившимися в кучу деревянными лавками также постоянно висела угроза пожара. Поэтому с 1740 года начались попытки упорядочить торговлю и придать ей пристойный вид. Автором первого плана каменного Гостиного двора был Антонио Ринальди. Проект был неплох, но купцы долгие годы препирались с властями, за чей же счет его следует претворять в жизнь. В 1752 году Елизавета уступила и повелела строить Гостиный двор «казенным коштом». Однако дело так и не сдвинулось с места.

Впоследствии «профсоюз» отверг и проект, принадлежащий другому крупнейшему архитектору эпохи Франческо Бартоломео Растрелли, – слишком пышно и накладно. Наконец к 1785 году, после двадцати лет строительства, закончили каменное здание по проекту Валлен-Деламота, которое и дошло до наших дней. Мы так к нему привыкли, что уже не обращаем внимания на оригинальность замысла и изящество воплощения. Благодаря отступу от красной линии протяженные ряды (периметр Гостиного двора больше километра) смотрятся и компактно, и монументально. «Коридор» Невского здесь раздается и в ширину, и в высоту – над Гостиным всегда видно небо, перед ним – открытое пространство. Когда-то оно было забито каретами и машинами покупателей, теперь оставлен просторный бульвар. Гостиный двор с его открытыми галереями и замкнутым каре лавок послужил образцом для других рынков не только в Петербурге, но и по всей России.

22 сентября 1941 года тысячекилограммовая фугасная бомба разрушила десять секторов дворового корпуса, через два дня такая же бомба попала в торговые ряды центральной части. В январе 1942-го пожар на Невской линии не могли потушить несколько дней: гидранты бездействовали, обессиленные пожарные и пришедшие на помощь горожане закидывали огонь снегом. Перинную линию в марте 1942-го тушили целую неделю. Восстанавливать Гостиный двор начали уже в 1944 году, тогда же удалили купол и прочие пышные добавления, привнесенные проектом Альберта Бенуа в 1886 году. Так что фасад Невской линии снова обрел деламотовскую строгость.

В 1954 году из Гостиного двора решили сделать центральный универмаг – соединили изолированные лавки в анфилады торговых залов, устроили вестибюли: два на Перинной, два на Садовой и один на Невской линиях. Там, а также в углах зданий, соорудили просторные лестницы. Теперь покупатели могли обойти весь Гостиный по периметру как внутри, так и по галереям. К 1972 году реконструкция наконец закончилась, Гостиный двор обрел примерно тот вид, который нам всем знаком.