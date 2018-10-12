В Гидрометцентре рассказали, какая будет зима в этом году

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, какая зима ожидается в этого году в России.

По словам специалиста, погода не будет экстремальной. Общие тенденции в прогнозе на декабрь, январь и февраль говорят о том, что зима в целом не будет суровой, цитирует Киктева РБК.