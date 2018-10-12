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В Гидрометцентре рассказали, какая будет зима в этом году

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, какая зима ожидается в этого году в России.

По словам специалиста, погода не будет экстремальной. Общие тенденции в прогнозе на декабрь, январь и февраль говорят о том, что зима в целом не будет суровой, цитирует Киктева РБК. 

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В ближайшие два-три месяца на большей части территории России температура воздуха будет в пределах климатической нормы или даже теплее, хотя на север и северо-восток страны холода уже пришли.Что касается водоемов, то по прогнозам они начнут замерзать в конце октября. 


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