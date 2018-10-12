Неизвестный в маске выбросил из окна «Бентли» тысячные купюры на Невском проспекте

Пользователи соцсетей пишут, что деньги были настоящими. Авторы ролика приехали в центр города на «Бентли». «Наше государство не помогает малоимущим, так что скажите спасибо, что у вас есть я», — написали под видео. Точную сумму, выброшенную из окна автомобиля никто не знает, однако владелец авто говорит, что это «средняя зарплата петербуржца» и ему жаль тех, кто горбатится за эти деньги.