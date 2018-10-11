Что подарить петербуржцу? 10 необычных идей

Какая же петербургская квартира без сервиза ленинградского фарфорового завода? Если ваш друг в прошлом году переехал из Норильска, но очень хочет походить на коренного, ему пригодятся эти 20 фарфоровых предметов с цветами прямиком из Летнего сада.