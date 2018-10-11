Что подарить петербуржцу? 10 необычных идей
Настоящего петербуржца не удивишь книгой или носками, ему подавай раритет или высокое искусство. Чтобы вы могли радовать своих друзей, «Собака.ru» вместе с сервисом «Юла» нашла 10 необычных подарков: виды Летнего сада от Ленинградского фарфорового завода, полувековые пластинки Шаляпина и уникальные шарфы «Зенита».
Чайный сервиз «Летний сад» ЛФЗ
Какая же петербургская квартира без сервиза ленинградского фарфорового завода? Если ваш друг в прошлом году переехал из Норильска, но очень хочет походить на коренного, ему пригодятся эти 20 фарфоровых предметов с цветами прямиком из Летнего сада.
Бархатный фотоальбом 1950-х
Если старые «Зениты» и «Полароиды» уже давно вернулись в моду, то фотоальбомы оказались незаслуженно забыты. Хватит это терпеть: в красном бархатном альбоме 1950-х с Медным всадником даже селфи будут выглядеть как кадры из чинной фотостудии.
Сувенирные ленинградские спички
Целый набор сохранившихся спичек с видами Ленинграда — отличное доказательство того, что дизайн в СССР (в отличие от многого другого) был.
Набор виниловых пластинок с записями Шаляпина
В Петербурге все еще считают, что Шаляпин только один (и зовут его Федор Иванович), а слушают его композиции — исключительно с пластинок с полувековой историей.
Шарфы «Зенит» 1980-е
Шарфы с логотипом любимого клуба из 1980-х пригодятся, чтобы укрываться от осеннего ветра и вспоминать, что в «Зените» играли не только любители драться в кафе с чиновниками, но и другие достойные люди.
Картина А. Н. Прошкина «Исаакиевский собор»
Работы члена Ленинградского Союза художников Анатолия Прошкина висят в Русском музее — так почему бы им не быть и у вас дома. Например, вот этой — с летним рассветом и кусочком Исаакиевского собора.
Чайница ЛФЗ
Еще один раритет производства ЛФЗ: чайница (да!) с видами Петербурга.
Плакетка 1914 год
Декоративная медаль более чем вековой давности, напоминающая о еще более далеком событии — первой в российской истории морской победе русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году.
Шкатулка «Белые ночи»
Холуйская шкатулка с солнечным Петербургом явно пытается напомнить об удивительно теплом лете 2018 в городе.
Старинные станины от швейных машин
Если столы из IKEA навевают тоску, выручат старинные станины от швейных машин Singer и ПГМЗ: эти (дореволюционные!) старательно отреставрировали и покрасили — осталось только положить столешницу из закаленного стекла.
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