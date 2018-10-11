В Петербурге запустили бот-экскурсовод по Елагиному острову. Он показывает белок!

Петербургская компьютерная лаборатория «Мы здесь будем» запустили совместно с редактором паблика «Хитрый Петербург» Марией Митрениной чат-бот для соцсети «ВКонтакте» с экскурсиями по Елагину острову.

Для этого необходимо добраться до моста, который соединяет Елагин и Крестовский острова и написать боту в личные сообщения. Программа начнет свой рассказ о достопримечательностях и особенностях архитектурного ансамбля парка, покажет лебедей, уток и белок, проведет по тайным тропинкам, поговорит о природе и даже обменяется с вами фотографиями.

Разработчики планируют создать для бота альбом с фотографиями и предлагают пользователям присылать свои фотографии с экскурсий по острову.

Напомним, ранее петербургская кофейня создала бота в Telegram, с помощью которого можно делать заказы без очереди, а проект «Глазарий языка» запустил в телеграме справочный чат-бот «Ты справишься» для консультаций по русскому языку.