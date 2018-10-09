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В среду в Петербурге начнется бабье лето

В Петербург снова придет тепло. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, на этот раз оно будет дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода будет радовать горожан минимум пять дней.

9 октября над городом и областью прошел атмосферный фронт, который принес теплый воздух. Помимо этого усилится антициклон, который простоит в Петербурге до недели и подарит отличную погоду.

Специалист отметил, что ночью все-таки будет довольно прохладно, столбики термометров опустятся до 5 градусов. Зато днем воздух будет прогреваться до 10–15, а то и 12–17 градусов тепла.

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Ранее Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля. 

Специалист также обещает утренние и ночные заморозки, которые начнутся с 20 октября в северных районах города. Тем не менее, как утверждает специалист, для Петербурга это норма. 

Колесов также рассказал, что сентябрь этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе. 

Фото: @mskpit


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