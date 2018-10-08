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20 уникальных снимков Выборга 30-40-х годов, которые никто раньше не видел

  • Загрузка корабля в порту. На заднем плане Выборгская крепость. 1939 год

Музей Лаппеенранты выложил на своем сайте фотоархив градостроителя Выборга Ялмари Ланкинена. На снимках показаны виды города 1930-1940-х годов. На основе этих фотографий сын архитектора Юха Ланкинен построил макет Выборга, который находится сейчас в Южной Карелии. 

  • Выборг, 1942 год

До войны Выборг был одним из самых крупных финских городов с населением в 70 тысяч человек. Во время Зимней войны город был разрушен бомбежками. 

Выборг, основанный в Средние века шведами, с 2010 года является единственным историческим поселением на территории Ленинградской области. 

  • Кафедральный собор Выборга

15 архивных снимков Ленинграда после второго крупнейшего наводнения 1924 года

  • Центр Выборга с воздуха

  • Выборг в 1943 году

  • Вид на Выборг с воды, 1939 год

  • Руины железнодорожного вокзала, 1941 год

  • Круглая башня, 1939 год

  • Дом в Выборге, 1932 год

  • Ресторан в Выборге, 1934 год

  • Церковь Таликкала, 1933 год

     

Фото: finna.fi

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