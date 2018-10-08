20 уникальных снимков Выборга 30-40-х годов, которые никто раньше не видел
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Загрузка корабля в порту. На заднем плане Выборгская крепость. 1939 год
Музей Лаппеенранты выложил на своем сайте фотоархив градостроителя Выборга Ялмари Ланкинена. На снимках показаны виды города 1930-1940-х годов. На основе этих фотографий сын архитектора Юха Ланкинен построил макет Выборга, который находится сейчас в Южной Карелии.
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Выборг, 1942 год
До войны Выборг был одним из самых крупных финских городов с населением в 70 тысяч человек. Во время Зимней войны город был разрушен бомбежками.
Выборг, основанный в Средние века шведами, с 2010 года является единственным историческим поселением на территории Ленинградской области.
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Кафедральный собор Выборга
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Центр Выборга с воздуха
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Выборг в 1943 году
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Вид на Выборг с воды, 1939 год
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Руины железнодорожного вокзала, 1941 год
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Круглая башня, 1939 год
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Дом в Выборге, 1932 год
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Ресторан в Выборге, 1934 год
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Церковь Таликкала, 1933 год
Фото: finna.fi
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