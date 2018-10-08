На сайте бесплатных объявлений продают тротуарную плитку, снятую с набережной Крюкова канала

На сайте бесплатных объявлений Avito появилось объявление о продаже плитки, снятой во время ремонта с тротуаров Петербурга. Покрытие, уложенные за деньги городского бюджета, должно было пойти на утилизацию.

Продавец по имени Виталий предлагает купить плитку за 800 рублей за квадратный метр. Судя по приложенным снимкам, снимали его с Садовой в районе дома 68 и с набережной Крюкова канала, в районе Никольских рядов. По словам продавца, покрытие использовали всего год. Он заверил журналистов «Фонтанки», что проблем с покупкой не будет, так как плитку сняли в рамках плановой замены покрытия.

В марте жители Выборга нашли на сайте бесплатных объявлений украшения с фасада дома Говинга - регионального памятника. Их продавали за 20 тысяч рублей.