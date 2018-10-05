Синоптики обещают дождливые и теплые выходные
По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, в ночь на 6 октября в Петербурге ожидаются дожди. В субботу днем будет без осадков.
В воскресенье, 7 октября, столбик термометра поднимется до +10 градусов, ожидаются дожди. Самая плохая погода ждет горожан в пятницу, 5 октября. Ранее МЧС предупредил о шторме. Температура воздуха ночью составит плюс 1 – 3 градуса Цельсия, в окрестностях будут заморозки до минус двух градусов, днем воздух прогреется до 9 – 11 градусов тепла.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля.
Специалист также обещает утренние и ночные заморозки, которые начнутся с 20 октября в северных районах города. Тем не менее, как утверждает специалист, для Петербурга это норма.
Колесов также рассказал, что сентябрь этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе.
Фото: @arsnevl
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