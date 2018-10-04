Смотровую площадку Исаакиевского собора отреставрируют

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал разрешение на проведение обследования перекрытий колоннады, карнизных свесов и облицовки барабана Исаакиевского собора, сообщила "Собака.ru" пресс-служба ведомства.

«Работы будут проведены по заказу СПб ГБУК «Государственный музей-памятник „Исаакиевский собор“ в рамках разработки проектной документации по реставрации обходной смотровой площадки памятника», — говорится в сообщении.

Обследование будет проводиться локально, колоннада останется открытой для посещения/ Работы планируют завершить до конца года. «Также будут проведены работы по определению технического состояния гранитного цоколя и исторической облицовки собора, выполненной из рускеальского мрамора. Для проведения обследования с северо-западной стороны собора будут выставлены леса», — добавили в пресс-службе КГИОП.

Работы завершат в мае 2019 года. В соборе выполнена очистка бронзового и золоченого декора и отреставрирована живопись.