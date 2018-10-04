В здании бывшей бумагопрядильной фабрики на Лифляндской улице откроют новый арт-кластер

В Петербурге в здании бывшей Чернореченской бумагопрядильной мануфактуры на Лифляндской улице, 3, откроют новый креативный кластер, который получит название «Хорсъ». Здание фабрики, которое является объектом исторической и культурной ценности, строили с 1874 по 1900 годы по проектам Николая Трусова, Василия Виндельбандта и других архитекторов.

Его резидентами станут молодые и амбициозные художники и ремесленники, которые будут делиться с гостями секретами мастерства. Организаторы обещают проводить выставки, лекции, показы и мастер-классы, а также экскурсии по арт-мастерским, творческие встречи и концерты.

В день открытия, 5 октября, с 18:00 до 23:00 7 октября в кластере пройдут концерты и перфоманс художницы Юлии Титовой. Также в пространстве откроют выставку «Притча о человеке», на которой будут представлены работы от резидентов и друзей центра.

Вход на все мероприятия бесплатный. Расписание можно узнать здесь.