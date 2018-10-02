Активисты объявили войну незаконной рекламе в центре Петербурга и раскрасили электрические шкафы

Активисты Центрального района решили спасти электрические шкафы исторического центра Петербурга от "рекламного вандализма". Они вооружились гипотезой о том, что объявления не клеят на красиво оформленные заборы, шкаф и стены.

Вместе с одним из городских художников они очистили, загрунтовали и оформили шкаф в трафаретной технике, нарисовав на нем кота. Поверхность дополнительно покрыли антивандальным лаком. Рисунок украсили надписью «У меня лапки».

До этого они оформили шкафы на Греческом проспекте и в Кузнечном переулке.