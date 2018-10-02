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В петербургском метрополитене рассказали, почему пищит кабина машиниста на конечной станции

В телеграм-канале подземки «Метро.Повседневности» рассказали, что пищит в кабине машиниста, когда поезд приезжает на станцию метро «Проспект Ветеранов»?

Сигнал издает автоматическая локомотивная сигнализация: когда состав прибывает на конечную станцию ветки, машинист останавливает первый вагон недалеко от запрещающего светофора. Сигнализация с помощью характерного пиликающего звука предупреждает его, что дальше ехать нельзя. 

Такие звуки пассажиры могут услышать не только на конечной станции, но и во время движения поезда  по линии. Еще один знак, который предупредит машиниста об остановке, - это показание АЛС «0»: светящиеся ячейки с цифрами и буквами. Цифра «0» означает: «Стой! Требуется остановка».

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Ранее в телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснили, почему машинисты иногда сами объявляют станции, почему женщины не могут работать машинистами и почему в подземке дует ветер


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