В петербургском метрополитене рассказали, почему пищит кабина машиниста на конечной станции

В телеграм-канале подземки «Метро.Повседневности» рассказали, что пищит в кабине машиниста, когда поезд приезжает на станцию метро «Проспект Ветеранов»?

Сигнал издает автоматическая локомотивная сигнализация: когда состав прибывает на конечную станцию ветки, машинист останавливает первый вагон недалеко от запрещающего светофора. Сигнализация с помощью характерного пиликающего звука предупреждает его, что дальше ехать нельзя.

Такие звуки пассажиры могут услышать не только на конечной станции, но и во время движения поезда по линии. Еще один знак, который предупредит машиниста об остановке, - это показание АЛС «0»: светящиеся ячейки с цифрами и буквами. Цифра «0» означает: «Стой! Требуется остановка».