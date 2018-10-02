Александр Грибанов: «Я прошел в шторм по канату между многоэтажками на высоте 19 этажей»
На днях петербуржец Александр Грибанов прошел по канату между двумя многоэтажками на улице Ворошилова на высоте 19 этажей. Ему не помешал шторм и дождь: спустя три часа он закончил свое путешествие. Мы поговорили с хайлайнером о том, что ему дают опасные трюки и что жумают близкие о его хобби.
Работа
У меня девять классов образования, после школы работал где попало: то на шиномонтаже, то на распиловке. Тратить пять лет на учебу мне не хотелось, поэтому решил пройти какие-нибудь курсы. Зашел в учебный комбинат, выбор там был небольшой: либо стать сантехником, либо плиточником, либо промышленным альпинистом. Конечно, я выбрал последнее: подумал, что это крутые мужики, которые висят на веревках и неплохо зарабатывают. Сейчас я занимаюсь ремонтом фасадов, клинингом, развеской баннеров – в общем, как обычный строитель, но в воздухе.
Я был уверен, что не боюсь высоты, но во время первой вылазки волновался. Когда начал работать, внимание ушло в дело, и я уже не думал о том, что где-то вишу, это меня расслабило. Через несколько дней, когда накопилась усталость, я начал острее воспринимать опасные моменты. Мне начали сниться сны, в которых я падал.
Со страхом я ничего не делал – просто продолжал ходить на работу и со временем привык: не до конца, конечно, полезный страх, который помогает мне, остался, а тот, что затормаживал – ушел.
Хождение по канату
Мое хобби – ходить по канату. На самом деле, у промышленных альпинистов довольно много свободного времени, поэтому от высоты я не устаю. Всю свою юность я провел за компьютером: играл в Dota, разные RPG. А как немного повзрослел, вышел на улицу – мне захотелось активности. Я полюбил бегать, заниматься на турниках, потом по телевизору услышал про клаймбинг (от англ. Climbing – лазание, восхождение, прим. ред.) и купил себе первый комплект. Это было четыре года назад, мне тогда было 23.
Помню, как мне принесли заветную коробку – в ней был натяжной механизм и стропа. Я испугался и подумал: «Зачем мне такая длинная?», а она была всего 15 метров. Мы пошли с друзьями в парк, натянули ее, в первый день никто не смог сделать больше двух шагов. Я уж было засомневался: «Зачем вообще купил», но потихоньку тренировался и через месяц научился проходить ее всю и разворачиваться.
Этого мне быстро стало мало, я нашел скалодром Rock Town – сейчас его уже нет, он сгорел. Высота там была около двух этажей, но мне было очень страшно, ноги тряслись, сердце бешено билось. Усиливались ощущения от того, что я впервые работал со страховкой, узлами, не знал, как правильно идти. Сделал три шага, в глазах потемнело, от эмоций чуть не вырубился, но я пересилил себя – раз уж пришел, надо делать. Немного прошел, потом все равно упал, но это был важный, запоминающийся момент. Мне нравится эта борьба: отступишь или пойдешь вперед?
Канатоходцы в городе
Первая моя вылазка за пределами скалодрома была на территории заброшенной котельной в Павловске – там около трех этажей, а после их было очень много – все и не вспомнишь.
В конце сентября я подумал, что давно не ходил на высоте, а форму надо поддерживать. Почему решил идти в шторм? Так никто не делает, а я могу – так почему бы и нет? Ветер – он ведь как приправа к еде, дает дополнительные ощущения.
Я взял с собой новую стропу, к ней пришлось привыкать, к тому же из-за дождя она стала скользкой. Я волновался и из-за того, что все это нелегально. Иногда приезжают управляющие домов, ругаются. Но я все равно получаю от этого удовольствие, несмотря ни на что. Я уверен, что никому не мешаю, только приношу добро. Мне кажется, люди могут получить удовольствие, смотря на мои трюки, задуматься о чем-то. Для меня самого это тоже важный опыт: с каждым разом я становлюсь все сильнее.
В Петербурге на высоте ходят очень мало: нас всего шестеро, а всерьез занимаются только двое – я и Максим Кагин. Даже в Нижнем Новгороде сообщество больше, а вообще мы общаемся с канатоходцами со всей России.
Мои близкие относятся к этому спокойно – никто не плачет, не ругает. Недавно позвонил отец, мы с ним редко общаемся. Говорит: «Увидел по телевизору каких-то канатоходцев, ты ничего об этом не знаешь?» Я посмеялся в ответ.
Фото: @flowbalance
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