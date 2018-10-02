Александр Грибанов: «Я прошел в шторм по канату между многоэтажками на высоте 19 этажей»

Работа

У меня девять классов образования, после школы работал где попало: то на шиномонтаже, то на распиловке. Тратить пять лет на учебу мне не хотелось, поэтому решил пройти какие-нибудь курсы. Зашел в учебный комбинат, выбор там был небольшой: либо стать сантехником, либо плиточником, либо промышленным альпинистом. Конечно, я выбрал последнее: подумал, что это крутые мужики, которые висят на веревках и неплохо зарабатывают. Сейчас я занимаюсь ремонтом фасадов, клинингом, развеской баннеров – в общем, как обычный строитель, но в воздухе.

Я был уверен, что не боюсь высоты, но во время первой вылазки волновался. Когда начал работать, внимание ушло в дело, и я уже не думал о том, что где-то вишу, это меня расслабило. Через несколько дней, когда накопилась усталость, я начал острее воспринимать опасные моменты. Мне начали сниться сны, в которых я падал.

Со страхом я ничего не делал – просто продолжал ходить на работу и со временем привык: не до конца, конечно, полезный страх, который помогает мне, остался, а тот, что затормаживал – ушел.