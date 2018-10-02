По всему Петербургу пройдет проверка систем оповещения

4 октября по всему Петербургу с 11:30 до 11:40 пройдет плановая комплексная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по печати.

Будут задействованы электромеханические сирены, уличные громкоговорители, телеканалы, радио и другие средства оповещения.

Первым подадут объявление о начале проверки. Затем включатся сирены. Комплексную проверку системы оповещения проводят ежегодно. Оборудование тестируют для проверки исправности, кроме того, дежурные смены организаций и органов управления, которые привлекаются к оповещению, имеют возможность отработать практические навыки на случай возникновения реальной чрезвычайной ситуации.