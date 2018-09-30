Фото дня: в конце сентября в Петербурге зацвела сирень

Эксперты рассказали, что сирень расцвела из-за длинного и теплого лета. Напомним, в этом году в Петербурге погода практически побила температурный рекорд. Почти месяц в городе было не ниже 25 градусов тепла.

Сентябрь в этом году тоже рекордсмен — так тепло в это время года в Петербурге не было с 1950 года.