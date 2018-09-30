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Фото дня: в конце сентября в Петербурге зацвела сирень

30 сентября в Красногвардейском районе Петербурге заметили цветущую сирень. Фотографию соцветия горожане прислали изданию «Фонтанка».

Растение распустилось между домом №8 по Крюковой улице и домом №5 по улице Апрельская.

 

 

Эксперты рассказали, что сирень расцвела из-за длинного и теплого лета. Напомним, в этом году в Петербурге погода практически побила температурный рекорд. Почти месяц в городе было не ниже 25 градусов тепла. 

Сентябрь в этом году тоже рекордсмен — так тепло в это время года в Петербурге не было с 1950 года. 


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