Фото дня: в конце сентября в Петербурге зацвела сирень
30 сентября в Красногвардейском районе Петербурге заметили цветущую сирень. Фотографию соцветия горожане прислали изданию «Фонтанка».
Растение распустилось между домом №8 по Крюковой улице и домом №5 по улице Апрельская.
Эксперты рассказали, что сирень расцвела из-за длинного и теплого лета. Напомним, в этом году в Петербурге погода практически побила температурный рекорд. Почти месяц в городе было не ниже 25 градусов тепла.
Сентябрь в этом году тоже рекордсмен — так тепло в это время года в Петербурге не было с 1950 года.
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