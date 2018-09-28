Владельцы подвала исторического дома на Белинского лишили здание системы отопления

Исторический жилой дом революционной постройки на Белинского, 13, дал крен и полностью лишился отопления. Ее демонтировали и вывезли владельцы подвала и помещений первого этажа.

Как рассказали "Фонтанке" жильцы здания, строители не укрепили фундамент здания и дом значительно просел. Одна из парадных завалилась на бок и пошла трещинами. При этом работы по углублению и расширению подвала ведутся с февраля 2017 года.

При этом, как уверяют жители, о проблеме с несанкционированными работами знала управляющая компания АО ПРЭО "Нежилой фонд", КГИОП и администрация Центрального района, однако прекратить их или хотя бы попасть в подвал дома так и не смогли. К приходу проверки помещение запиралось, а владельцы "лишались" средств связи.

Позже, перед включением отопления, обнаружилось, что в доме отсутствуют стояки с отоплением, а из подвала в дом не проходит трубопровод.