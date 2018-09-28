Петербургские дворники используют тачки, сделанные из детских колясок
Петербургские дворники используют самодельные тачки, изготовленные из детских колясок. Об этом "Собака.ru" сообщила пресс-служба депутата Алексея Цивилева.
Чиновник направил обращение вице-губернатору Николаю Бондаренко, в котором попросил рассказать об обеспечении дворников необходимым инвентарем для ручной уборки территорий. Согласно рекомендациям Госстроя, новые тележки дворникам должны выдавать раз в два года. На основании жэтих норм рассчитываются экономически обоснованные тарифы на содержание и ремонт жилья.
«У нас совсем недавно проводился парадный смотр уборочной техники перед предстоящим зимним сезоном. На эти средства “малой механизации” просто стыдно смотреть. Куда пропадает инвентарь, за который граждане исправно платят по квитанции управляющим компаниям?», — заявил депутат.
Фото: пресс-служба Алексея Цивилева
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.