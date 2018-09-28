Петербургские дворники используют тачки, сделанные из детских колясок

Петербургские дворники используют самодельные тачки, изготовленные из детских колясок. Об этом "Собака.ru" сообщила пресс-служба депутата Алексея Цивилева.

Чиновник направил обращение вице-губернатору Николаю Бондаренко, в котором попросил рассказать об обеспечении дворников необходимым инвентарем для ручной уборки территорий. Согласно рекомендациям Госстроя, новые тележки дворникам должны выдавать раз в два года. На основании жэтих норм рассчитываются экономически обоснованные тарифы на содержание и ремонт жилья.