Петербуржец нашел и спас отколотую голову русалки с барельефа дома Николаевых

Житель Петербурга нашел и спас отколовшуюся голову русалки с барельефа дома Николаевых на Садовой улице, 25. Он связался с активистами Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и передал им элемент декора здания. Те, в свою очередь, обратились в КГИОП.

Напомним, в декабре прошлого года барельеф в виде головы русалки треснул и отошел от фасада дома Николаевых. Тогда координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански сообщил, что скорее всего повреждение нанесли специально. До этого вандалы раскрашивали скульптуры с помощью баллончиков с краской, пытались нарисовать им губы помадой и закрасить баллончиком глаза.