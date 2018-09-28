Петербуржец нашел и спас отколотую голову русалки с барельефа дома Николаевых
Житель Петербурга нашел и спас отколовшуюся голову русалки с барельефа дома Николаевых на Садовой улице, 25. Он связался с активистами Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и передал им элемент декора здания. Те, в свою очередь, обратились в КГИОП.
Напомним, в декабре прошлого года барельеф в виде головы русалки треснул и отошел от фасада дома Николаевых. Тогда координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански сообщил, что скорее всего повреждение нанесли специально. До этого вандалы раскрашивали скульптуры с помощью баллончиков с краской, пытались нарисовать им губы помадой и закрасить баллончиком глаза.
Здание находится в собственности у нескольких организаций. Позже фасад самовольно отреставрировали — после повреждения лепнины кто-то покрыл ее «раствором неизвестного состава».
«Дом Николаевых» построен в 18 веке неизвестным архитектором. Барельфы в виде женских голов в стиле модерн появились при перестройке в 1903 году. Здание является выявленным объектом культурного наследия.
Барельефы неоднократно подвергались нападениям со стороны вандалов: так, в 2014 году один из них разбили, и после обращения горожан была выполнена реставрация.
Фото: ВООПИиК
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