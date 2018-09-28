У «Ломоносовской» появится аналог московского парка «Зарядье» — с амфитеатром и велодорожками

Ивановский карьер является крупнейшим закрытым водоемом в Невском районе. Во второй половине XX века в нем добывали песок для Императорского фарфорового завода и почву для насыпи железной дороги. Карьер затопило родниками, которые пробились через почву, и на его территории образовались три острова с зонами отдыха. Жители Невского района любят здесь ловить рыбу, устраивать пикники и загорать.