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У «Ломоносовской» появится аналог московского парка «Зарядье» — с амфитеатром и велодорожками

Комитет по благоустройству Петербурга ищет подрядчика для благоустройства Ивановского карьера в Невском районе. Территория находится рядом со станцией метро «Ломоносовская».

Как пишет «Фонтанка»  проект парка, который уже окрестили «петербургским "Зарядьем"», разработало архитектурное бюро «Нескучный сад» по заказу комитета. Изначально авторами концепции в 2014 году стали активисты движения «Народные эксперты». Ивановский сад имеет статус рекреационной зоны и на его благоустройство правительством города было выделено 9 миллионов рублей.  

 

Ивановский карьер является крупнейшим закрытым водоемом в Невском районе. Во второй половине XX века в нем добывали песок для Императорского фарфорового завода и почву для насыпи железной дороги. Карьер затопило родниками, которые пробились через почву, и на его территории образовались три острова с зонами отдыха. Жители Невского района любят здесь ловить рыбу, устраивать пикники и загорать. 

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По проекту благоустройства территории, в парке обустроят детскую, спортивную и скейтплощадки, зону с тренажерами, велодорожки, а также обзорные площадки с деревянным настилом, амфитеатром и качелями.

Фото: @gul4e4ek_08


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