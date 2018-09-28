Посетители антикафе в центре Петербурга сварились в кипятке из-за прорыва трубы
Два 20-летних петербуржца погибли в результате прорыва трубы с горячей водой на Измайловском проспекте. ЧП произошло утром 28 сентября. Труба лопнула в первый день официального отопительного сезона.
По данным следствия, молодые люди сидели в антикафе, когда произошел прорыв магистральной трубы отопления. Помещение быстро затопило кипятком, и ребята получили терминальные ожоги, в результате чего скончались на месте. Тела молодых людей нашли в затопленных помещениях антикафе «Типичный Питер» после того, как их них откачали воду.
Как пишет издание 78.ru, в антикафе были заблокированы аварийные выходы.
Очевидцы группы "ДТП и ЧП" сообщили, что кипяток также образовал в асфальте большую дыру, в которую провалились две стоящие во дворе машины. Разрушена часть здания.
На месте работают экстренные службы. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели молодых людей.
Как пишет "Фонтанка", накануне теплоэнергетики работали возле соседнего дома, а труба возле здания на Обводном канале дала течь.
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