Посетители антикафе в центре Петербурга сварились в кипятке из-за прорыва трубы

Два 20-летних петербуржца погибли в результате прорыва трубы с горячей водой на Измайловском проспекте. ЧП произошло утром 28 сентября. Труба лопнула в первый день официального отопительного сезона.

По данным следствия, молодые люди сидели в антикафе, когда произошел прорыв магистральной трубы отопления. Помещение быстро затопило кипятком, и ребята получили терминальные ожоги, в результате чего скончались на месте. Тела молодых людей нашли в затопленных помещениях антикафе «Типичный Питер» после того, как их них откачали воду.

Как пишет издание 78.ru, в антикафе были заблокированы аварийные выходы.

Очевидцы группы "ДТП и ЧП" сообщили, что кипяток также образовал в асфальте большую дыру, в которую провалились две стоящие во дворе машины. Разрушена часть здания.

На месте работают экстренные службы. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели молодых людей.