На оборонном заводе в Петербурге произошел взрыв

В помещении оборонного завода «Кулон» в Невском районе Петербурга произошел взрыв.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, 27 сентября около полудня неизвестный предмет взорвался в помещении слесарной мастерской на улице Профессора Качалова, 3 литера У. Площадь помещения, в которой произошел взрыв, составляет 25 квадратных метра. В результате пострадали 4 человека, их осматривают медики. Помещение не повреждено.

Петербургское ООО "Кулон" является крупнейшим российским разработчиком и производителем электронных компонентов: конденсаторов, фильтров и т. д. Предприятие работает как в сфере оборонной, так и бытовой промышленности.