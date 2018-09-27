Первый снег и ночные заморозки ожидаются в Ленобласти в ближайшие выходные
Синоптики прогнозируют первый осенний снег в Ленобласти в субботу, 29 сентября. На востоке региона местами пройдет мокрый снег, а ночью в субботу ожидаются заморозки до -1-3 градусов.
Что касается Петербурга, то в ближайшие выходные в городе будет дождливая погода, а столбик термометра опустится до двух градусов тепла. 29 сентября днем будет 9 градусов тепла, 30 сентября – 12 градусов выше нуля. Штормовой ветер стихнет.
Ранее стало известно, что отопительный сезон в Петербурге может начаться уже в конце этой недели. По закону тепло в батареи пускают, если средняя температура воздуха плюс 8 и ниже или в город пришло резкое похолодание.
Напомним, в ночь на 27 сентября уровень воды в реках и каналах Петербурга достиг 161 сантиметра. Накануне спасатели МЧС предупредили о наводнении, угроза которого возникла из-за шторма и ливней, обрушившихся на город. В связи с этим закрыли дамбу и несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург. Утром 27 сентября дамбу открыли, но представители КЗС сообщают, что из-за порывов ветра до 24 м/с сохраняется сохраняется сложная штормовая обстановка.
Накануне в Петербурге случился настоящий транспортный коллапс - по всему городу были зафиксированы многочисленные ДТП, ветер повалил деревья и светофоры.
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