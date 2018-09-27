Первый снег и ночные заморозки ожидаются в Ленобласти в ближайшие выходные

Синоптики прогнозируют первый осенний снег в Ленобласти в субботу, 29 сентября. На востоке региона местами пройдет мокрый снег, а ночью в субботу ожидаются заморозки до -1-3 градусов.

Что касается Петербурга, то в ближайшие выходные в городе будет дождливая погода, а столбик термометра опустится до двух градусов тепла. 29 сентября днем будет 9 градусов тепла, 30 сентября – 12 градусов выше нуля. Штормовой ветер стихнет.

Ранее стало известно, что отопительный сезон в Петербурге может начаться уже в конце этой недели. По закону тепло в батареи пускают, если средняя температура воздуха плюс 8 и ниже или в город пришло резкое похолодание.