Петербуржец во время шторма прошел по канату между многоэтажками

По словам очевидцев в группе «Признавашки ДТП и ЧП», канатоходец прошелся на высоте примерно 15 этажа. Все его путешествие продолжалось около трех часов и несколько раз он чуть было не упал, но у мужчины была страховка. Тем не менее, горожане решили вызвать МЧС, но в конечном итоге канатоходец дошел до соседнего корпуса и исчез из поля зрения.

Напомним, 26 сентября Петербург накрыл мощный циклон: в городе был шторм с ливнями, а уровень воды в реках и каналах значительно поднялся. В связи с этим закрыли дамбу и несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург. Утром 27 сентября дамбу открыли, но представители КЗС сообщают, что из-за порывов ветра до 24 м/с сохраняется сохраняется сложная штормовая обстановка.