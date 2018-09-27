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Петербуржец во время шторма прошел по канату между многоэтажками

Житель Петербурга растянул трос между двумя многоэтажками на Ворошилова, 27, корпус 1 и корпус 2 и прошел на большой высоте несмотря на разбушевавшуюся вечером 26 сентября стихию. 

По словам очевидцев в группе «Признавашки ДТП и ЧП», канатоходец прошелся на высоте примерно 15 этажа. Все его путешествие продолжалось около трех часов и несколько раз он чуть было не упал, но у мужчины была страховка. Тем не менее, горожане решили вызвать МЧС, но в конечном итоге канатоходец дошел до соседнего корпуса и исчез из поля зрения.  

Напомним, 26 сентября Петербург накрыл мощный циклон: в городе был шторм с ливнями, а уровень воды в реках и каналах значительно поднялся. В связи с этим закрыли дамбу и несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург. Утром 27 сентября дамбу открыли, но представители КЗС сообщают, что из-за порывов ветра до 24 м/с сохраняется сохраняется сложная штормовая обстановка. 

 


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