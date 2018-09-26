Уикенд в Петербурге с 27 по 30 сентября
Маппет-шоу для взрослых и победитель «Кинотавра» в прокате, фестиваль старинной и барочной музыки Earlymusic, а также «Диалоги» с участием Антона Долина и Юрия Сапрыкина – как провести последние выходные сентября.
24-12 сентября-ноября
Мраморный дворец
В честь 60-летия художника-символа 1990-х, создателя «Новой академии» Тимура Новикова в Мраморном дворце покажут семь его работ. Среди них произведения, посвященные Петербургу: «Аэропорт», «Мост», «Петербург летом». Параллельно в те же даты проходит выставка участника рок-группы «Кино» и оркестра «Поп-механика» Андрея Кирсанова. Посетители смогут увидеть его портрет «Дориан Грей», «Квадратноголовых человечков», «Мухоморчик», «Цветы», «В теплоцентре ГРМ» и другие картины.
24-20 сентября-ноября
ЦПКиО им. Кирова
В ЦПКиО им. Кирова открылась уличная планшетная выставка «Гений сцены», посвященная 70-летию Михаила Барышникова. Она расположилась на Верхней аллее у Пристани. В экспозиции фото танцовщика и актера, а также архивные документы.
27 – 12 сентября-октября
Хедлайнер фестиваля старинной и барочной музыки этого года — британская звезда аутентизма Эндрю Пэрротт и его The Taverner Choir and Players с оригинальной интерпретацией баховских «Страстей по Иоанну».
с 27 сентября
Соавтор сценария «Аритмии» и режиссер «Комбината „Надежда“» Наталия Мещанинова сняла фильм о буднях лесной притравочной станции, и жюри «Кинотавра» признало эту медленную, красивую, местами почти документальную, ленту лучшей в этом году. Ветеринар Егор (Степан Девонин) создает свой собственный рай на земле — кормит козлят из бутылочки и возится с парализованным алабаем Белкой (его альтер эго: Егор — травматик). Но неизбежно в этот заботливо, но искусственно сконструированный мир вторгаются чужие: зеленые активисты и проблемы прошлого.
с 27 сентября
Долгострой Терри Гиллиама с кумиром миллениалов Адамом Драйвером. Режиссер Тобиас Граммет в поисках вдохновения приезжает в деревню, где когда-то снимал дипломный фильм про Дон Кихота. Там он встречает пожилого сапожника, который когда-то играл в его картине главную роль. Теперь он выжил из ума, поверил, что он и есть борющийся с ветряными мельницами рыцарь, а Тобиас – его верный оруженосец Санчо.
с 27 сентября
Картина Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым, в которой (впервые за 20 лет!) актер и телеведущий играет трагическую роль: без фальши он перенес на экран реальную историю Виталия Калоева – инженера-строителя, вся семья которого погибла в авиакатастрофе над Боденским озером из-за ошибки диспетчера.
с 27 сентября
Спродюсированный Тимуром Бекмабетовым захватывающий триллер из его линейки десктоп-фильмов: все действие происходит как будто на экране ноутбука. Отец (Джон Чо) пытается отыскать пропавшую дочь-подростка, звоня ей по FaceTime, Skype и изучая ее соцсети.
с 27 сентября
Частично снятый в Петербурге боевик с Киану Ривзом с сюжетом и названием, как будто из 1990-х. Американский наемник (как раз Ривз) приезжает в Россию за партией бриллиантов и вступает в схватку русской мафией.
с 27 сентября
Драма по мотивам романа Пенелопы Фитцджеральд от режиссера «Уроков вождения» Изабель Койшет с Эмили Мортимер и Биллом Найи. Вдова Флоренс Грин в конце 1950-х открывает в маленьком прибрежном английском городке книжную лавку. Местную консервативную публику шокирует выбранный ею ассортимент: от «Лолиты» до «451 градуса по Фаренгейту».
с 27 сентября
Комедия с Мелиссой Маккарти в традициях «Кто подставил кролика Роджера» – только с маппетами вместо анимационных персонажей и рейтингом «18+». В Лос-Анджелесе кто-то начинается уничтожать кукол. За расследование берутся женщина-полицейский и брутальный детектив-маппет.
с 27 сентября
Документальный фильм об одной из самых красивых актрис в истории кино. Последнее интервью у Роми Шнайдер взяла журналист издания «Штерн» в 1981 году – это стал один из самых откровенных разговоров с кинодивой.
27 сентября
19:30
Новая сцена Александринского театра
Хуго Эрикссен, ученик Римаса Туминаса, уже успел поработать ассистентом и у своего мастера, и у Юрия Бутусова, а также выпустить три самостоятельные постановки в столице. В Петербурге он дебютирует спектаклем о Пелопонесской войне по пьесе драматурга Кирилл Фокин (сына художественного руководителя Александринки Валерия Фокина).
27 – 3 сентября-октября
С четверга в «Родине» стартует Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. В этом году в программе победитель «Санденса» «Дикарь», меланхоличная лента «Голова в мешке» и многие другие. За лучшие фильмы голосуют зрители.
27 сентября
19:00
«Квартира»
В рамках лекционной программы театрального проекта «Квартира» профессор кафедры психиатрии и наркологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Владимир Пашковский расскажет о ранней диагностике аутизма в России и мире. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
27 сентября
20:00
Black Books bar
В четверг в баре Black Books – лекция «Depeche Mode. 101 факт», приуроченная к показам на фестивале Beat Weekend фильма главном концерте группы в 1980-х. Прочтет ее координатор проектов Молодежного центра Эрмитажа, перформер и музыкант Ладомир Зелинский. Вход свободный.
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Иэн МакКеллен в роли Гэндальфа в франшизе «Властелин колец»
27 сентября
19:00
«Квартира»
В четверг в кинотеатре «Аврора» покажут в прямом эфире постановку Джонатана Манби со сцены Duke of York's Theatre – шекспировского «Короля Лира». Заглавную роль преданного дочерьми отца играет сэр Иэн МакКеллен.
28 сентября
19:30
театр-фестиваль «Балтийский Дом»
В год столетия Ингмара Бергмана театру, в том числе и петербургскому, тоже есть чем отметить круглую дату. Режиссер Анатолий Праудин выпустит на Малой сцене по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» с Аллой Еминцевой и Юрием Елагиным. Образцово-показательный Юхан однажды решает уйти от образцово-показательной Марианны – к другой женщине.
28 сентября
19:30
кинолофт «Москва»
Последнюю картину Андрея Тарковского в пятницу покажут на большом экране в кинолофте «Москва». Снятый в Швеции фильм основан на тексте «Ведьма» братьев Стругацких.
28 сентября
19:30
«Порядок слов»
В пятницу в 19:30 в магазине «Порядок слов» пройдет встреча с Евгенией Некрасовой и Ксенией Букшей, озаглавленная как «Реальность vs реализм: соотношение опыта и текста». В рамках публичной дискуссии писательницы обсудят свои недавние книги: роман «Калечина-Малечина» Некрасовой и сборник рассказов «Открывается внутрь» Букши.
28 сентября
Crazy Wine
В пятницу в винном баре Crazy Wine выступит французский диджей и продюсер Dabeull. Один из лидеров парижской клубной сцены известен благодаря свежему фанковому звучанию, которое он называет New Fonk. Dabeull выпускается на лейбле Roche Musique вместе с FKJ, Darius, Kartell и Zimmer, участвовал в коллаборациях с Vitalic, Sebastian Tellier, Martin Solveig и Cerrone. В Петербурге он сыграет вместе с певицей Holybrune.
с 29 сентября
Докудрама о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве. В картине рассказывается как о знаменитом побеге на Запад, так и многолетнем творческом тандеме с примой Королевского балета Марго Фонтейн.
29-30 сентября
«Порт Севкабель»
В субботу и воскресенье в пространстве «Порт Севкабель» пройдет фестиваль животных из приютов «Держи лапу!» Это выставка 100 кошек и собак, которых можно будет забрать домой. На фестивале также собирают подарки для бездомных животных, а ветеринары и кинологи проконсультируют, как ухаживать за питомцами.
29-30 сентября
19:30
киноцентр «Родина»
В кинотеатре «Родина» покажут картины из программы Международного кинофестиваля в Тромсе. В этом году магистральная тема – насколько хорошо люди знают своих соседей. Всего покажут четыре картины.
29 сентября
15:00
Новая Голландия
«Диалоги» проекта «Открытая библиотека» в сентябре будут посвящены режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву и журналисту Орхану Джемалю, которые погибли в ЦАР. Так, главный редактор журнала The New Times Евгении Альбац и спецкор «Дождя» Тимур Олевский поговорят о «профессии — репортер». Тема беседы главного редактора журнала «Сеанс» Любови Аркус и сценариста Сусанны Баранжиевой обозначена как «Чистый четверг» (это отсылка к одноименному фильму Расторгуева). Завершат «Диалоги» кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин и культуролог Юрий Сапрыкин. Тема их встречи — «Правила жизни». Вход свободный.
29 сентября
19:00
«Аврора»
В субботу в «Авроре» почти за неделю до релиза (он 4 октября) покажут фильм Александра Горчилина «Кислота», получивший приз за лучший дебют на «Кинотавре». Картину представит сам режиссер, а также исполнитель главной роли – Филипп Авдеев.
29, 30 сентября
Каменноостровский театр – Вторая сцена БДТ
Фламандец Люк Персеваль любит стряхивать пыль с осточертевших всем хрестоматийных текстов. Для постановки в Каменноостровском театре он выбрал самую известную историю любви и соединил ее с сюжетом романа «Библиотекарь» своего соотечественника Дмитрия Верхюльста. Роль прикидывающегося слабоумным библиотекаря на пенсии по имени Дезире (он же Ромео) сыграет Дмитрий Воробьев, сегодня занятый, кажется, во всех главных спектаклях БДТ. Постаревшей и отправленной в дом для страдающих деменцией Розы (она же Джульетта) стала Ируте Венгалите.
29 сентября
19:00
«Приют комедианта»
Режиссер театра «Мастерская» и экс-актер «DEREVO» Роман Габриа покажет на сцене «Приюта комедианта» свою версию поэмы. Удаляя приметы XIX века, он добавляет новые роли: Хандру и похожего на Пушкина мальчика.
29 сентября
23:00
«Кузня»
В субботу в «Кузне» пройдет вечеринка Феди Бумера (ака KTO DJ?). На ней будут играть музыку в лучших традициях 2000-х: диско-панк, нью-вейв и хаус 1980-х. Все хиты Justice, Chromeo и Klaxons, под которые вы мечтали танцевать снова.
29 сентября
23:59
Mosaique
В субботу в клубе Mosaique пройдет вечеринка из серии CORE. С сетом на ней выступит ключевой резидент берлинского «Berghain» и «Ostgut Ton Records», где на днях вышла его новая пластинка «Test-File», Марсель Деттманн.
29 сентября
23:59
«КПД»
В субботу в клубе «КПД» в пространстве «Порт Севкабель» пройдет вечеринка, гостями которой станут резидент Lobster Theremin, артист из Будапешта Route 8, а также Monkey Brothers (это первое совместное выступление испанского дуэта за два года).
до 30 сентября
На этих выходных заканчивается масштабный театральный смотр, который в этом году был посвящен пятилетию Новой сцены Александринки. В финале покажут марафон петербургского авангарда. Переизобретающий драмформы театр ТРУ Александра Артемова покажет свой хит «Молодость жива» и обновленную версию «Российская А. Азбука». Литературоцентричный театр post представит две интерпретации текста Павла Пряжко — «Я свободен» Дмитрия Волкострелова и «Я свободен. Частично» Всеволода Лисовского. Театр АХЕ Максима Исаева и Павла Семченко покажет свою «Планетарную фугу».
30 сентября
19:00
Social Club
В воскресенье в «Social Club» театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова и ректора Школы-студии МХАТ Павел Руднев расскажет о том, почему возникает режиссерский театр и может ли он бы каким-то другим. На лекции он также представит свою книгу «Драма памяти» про советскую и постсоветскую драматургию (от Виктора Розова до Ирины Васьковской).
30-4 сентября-октября
«Лендок»
С 30 сентября по 4 октября на «Лендоке» пройдет фестиваль «Эхо Выборга». На нем покажут картины из программы «большого брата» – киносмотра «Окно в Европу» – в том числе фильм «Ван Гоги» Сергея Ливнев и «У ангела ангина» Оксаны Карас.
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