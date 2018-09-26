Уикенд в Петербурге с 27 по 30 сентября

29, 30 сентября Каменноостровский театр – Вторая сцена БДТ

Спектакль «Romeo&Juliet, или Милосердная земля»



Фламандец Люк Персеваль любит стряхивать пыль с осточертевших всем хрестоматийных текстов. Для постановки в Каменноостровском театре он выбрал самую известную историю любви и соединил ее с сюжетом романа «Библиотекарь» своего соотечественника Дмитрия Верхюльста. Роль прикидывающегося слабоумным библиотекаря на пенсии по имени Дезире (он же Ромео) сыграет Дмитрий Воробьев, сегодня занятый, кажется, во всех главных спектаклях БДТ. Постаревшей и отправленной в дом для страдающих деменцией Розы (она же Джульетта) стала Ируте Венгалите.