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Раньше в поездах ленинградского метро работали два машиниста — и вот зачем это было нужно

В телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснили, почему в советское время у машинистов были помощники.

Оказывается, в ленинградской подземке существовали целые локомотивные бригады, состоящие из машиниста, который отвечал за управление составом, и его помощника - он занимался объявлением станций и открывал двери на посадку и высадку пассажиров. Сейчас же в петербургской подземке составами управляет только один машинист - остальным занимается автоматика, которую начали постепенно внедрять с 1980-х годов.

 

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Ранее в телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснили, почему машинисты иногда сами объявляют станции, почему женщины не могут работать машинистами и почему в подземке дует ветер


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