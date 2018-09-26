Раньше в поездах ленинградского метро работали два машиниста — и вот зачем это было нужно

В телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснили, почему в советское время у машинистов были помощники.

Оказывается, в ленинградской подземке существовали целые локомотивные бригады, состоящие из машиниста, который отвечал за управление составом, и его помощника - он занимался объявлением станций и открывал двери на посадку и высадку пассажиров. Сейчас же в петербургской подземке составами управляет только один машинист - остальным занимается автоматика, которую начали постепенно внедрять с 1980-х годов.