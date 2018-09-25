МЧС предупреждает о штормовом ветре с ливнями в Петербурге и заморозках в Ленобласти

МЧС по Петербургу прогнозирует в среду, 26 сентября, ливни и штормовой ветер. Порывы ветра достигнут скорости до 15-20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

Столбик термометра будет держаться на уровне 13 градусов тепла. В Ленобласти в среду также ожидается сильный ветер. Как сообщает региональное ГУ МЧС, скорость порывов в прибрежных районах может составить до 23 метров в секунду. Кроме того, ночью местами ожидаются заморозки – от минус одного до минус трех градусов.