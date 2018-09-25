Вышел финальный трейлер сиквела «Фантастических тварей»

На Youtube-канале Warner Bros. Pictures появился финальный трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» по сценарию Джоан Роулинг — автора саги о Гарри Поттере.

По сюжету сиквела главному герою Ньюту Саламандеру в исполнении Эдди Редмейна придется вновь сразиться с темным волшебником Грин-де-Вальдом (Джонни Депп), сбежавшим из тюрьмы. Грин-де-Вальд собирает сообщников и желает всеми путями добиться тотального превосходства над теми. кто не обладает магическими способностями.

Помимо Редмейна и Деппа в картине снялись Зои Кравиц, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Дэн Фоглер и другие. В российских кинотеатра картин покажут 15 ноября.