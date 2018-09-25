В петербургском метро активистки вылили отбеливатель на широко расставивших ноги мужчин

Манера свойственна не только российским, но и европейским и американским мужчинам. Например, в метро Нью-Йорка в свое время даже повесили таблички против мэнспрединга.

«Для меня крайне важно привлечь внимание людей к этой проблеме, вызвать обсуждение и, как следствие, законодательное введение ответственности за мэнспрединг. Потому что публичное неуважение к женщине — это позор для общества! – считает активистка. — Мужчины, демонстрирующие свою альфа-самцовость в метро при женщинах и детях достойны презрения. Если вы публично показываете какой вы мачо мы публично охладим ваш пыл».