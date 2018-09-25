В петербургском метро активистки вылили отбеливатель на широко расставивших ноги мужчин
Студентка СПБГУ и активистка Анна Довгалюк выложила на свой Youtube-канал видеоманифест под названием «Раздвинул ноги? Получи!». На кадрах видно, как девушка (не Анна) выливает смесь воды и отбеливателя на мужчин, которые широко расставляют ноги в метро. Это явление получило название мэнспрединг - от английских слов man («мужчина») и spread («раскидывать, широко расставлять»).
Манера свойственна не только российским, но и европейским и американским мужчинам. Например, в метро Нью-Йорка в свое время даже повесили таблички против мэнспрединга.
«Для меня крайне важно привлечь внимание людей к этой проблеме, вызвать обсуждение и, как следствие, законодательное введение ответственности за мэнспрединг. Потому что публичное неуважение к женщине — это позор для общества! – считает активистка. — Мужчины, демонстрирующие свою альфа-самцовость в метро при женщинах и детях достойны презрения. Если вы публично показываете какой вы мачо мы публично охладим ваш пыл».
В октябре 2017 года Довгалюк записала другой видеоманифест против апскертинга в метро —подглядывании и фотографировании под юбками. В ролике девушка, которая разделяет взгляды Довгалюк, поднимает подол платья на разных станциях подземки. Авторы видео заявили, что Авторы ролика говорят о том, что только в Петербурге в этом году зафиксировано 350 жалоб на апскертеров от их жертв.
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