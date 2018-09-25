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В Петербурге запустили сбор средств на реставрацию дверей в парадных доходного дома Станового

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» организовал сбор средств на остаток работ по реставрации доходного дома Станового, который находится на Мытнинской улице, 5/2. 

Изначально за ремонт здания взялись сами жильцы, которые «устали смотреть, как увядает их дом, и взялись за дело», сообщает паблик фонда. Теперь же остались финальные работы по восстановлению дверей в двух парадных, на которые в общей сложности требуется 373 120 руб. Фонд «Внимание» обещает проконтролировать расход средств. Чтобы внести деньги, достаточно лишь подписаться на ежемесячные пожертвования этому проекту либо оставить разовое по этой ссылке. 

 

К реставрации исторических деревянных створок фонд планирует привлечь профессионалов — провести восстановление с помощью коммунальных служб невозможно. Ранее жильцам своими силами удалось вернуть стекла в верхние фрамуги и сделали новые скульптуры сов, которые периодически крадут с дверей.


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