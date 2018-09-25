Из-за осенних штормов на берега Финского залива выбрасывает погибших тюленей
Основатели «Фонда друзей балтийской нерпы» и номинанты премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская просят петербуржцев сообщать о найденных на берегах петербургских водоемов погибших тюленях. По их словам, осенние шторма снова начали выносить на берега Финского залива тела животных и уже сейчас отмечено уже несколько подобных случаев. Сообщить об этом можно по телефону: 699-23-99.
Напомним, в середине сентября основатели единственного в России центра спасения балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская выпустили в Ладожского озеро своего подопечного по кличке Дикий Вовчик, которого нашли в истощенном состоянии на песчаном пляже близ бухты Владимирская.
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