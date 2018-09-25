Видео: петербургский пианист сыграл на рояле посреди свалки в Ленобласти (без противогаза!)

Напомним, в ноябре прошлого года пианист установил музыкальный инструмент на платформу посреди Мраморного каньона. Для этого его команде пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти.