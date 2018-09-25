Видео: петербургский пианист сыграл на рояле посреди свалки в Ленобласти (без противогаза!)
В сети появился клип петербургского пианиста Павла Андреева, где он играет на рояле собственную композицию «Дыхание планеты» прямо посреди мусорного полигона в Ленобласти. Таким образом музыкант решил привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды.
«В течение 6 часов мы находились среди тонн мусора, моря чаек. Запах порой бывал невыносимый. Взяли с собой респераторы. Сотрудники полигона очень помогли нам с доставкой рояля, провели инструктаж техники безопасности и оказывали всяческую помощь и поддержку. После съемок помогли погрузить рояль в перевозчик», — рассказал «Собака.ru» музыкант.
Деньги на проект собирали на краудфандинговой платформе в сети. «Идея осуществления проекта появилась, когда наша знакомая Наталия Мурашова рассказала нам о своей мечте: чтобы всю пластиковую тару, а особенно бутылки для воды, заменили на биоразлагаемые», — говорят авторы проекта.
Напомним, в ноябре прошлого года пианист установил музыкальный инструмент на платформу посреди Мраморного каньона. Для этого его команде пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти.
В июне Андреев опубликовал на своем YouTube канале видео под названием «Музыка сфер», в котором он играет на рояле композицию собственного сочинения на вершине заснеженной горы.
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