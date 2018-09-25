Житель Британии прожил в Пулкове две недели из-за просроченного вида на жительство

Житель Великобритании Стивен Бирд повторил судьбу героя Тома Хэнкса в фильме «Терминал» и две недели прожил в аэропорту Пулково из-за просроченного вида на жительство. У Бирда в России остался сын и он боялся показаться властям из-за угрозы депортации. Британец спал на креслах и принимал душ в общественном туалете.

В 2010 году 64-летний Стивен Бирд женился на россиянке и переехал в Иркутскую область. Осенью 2013 года он получил вид на жительство до июля 2018 года. Процесс продления вида на жительство он решил оставить на сентябрь. Потом Бирд понял, что находится в стране на нелегальных условиях и решил вернуться на родину, пишет «Фонтанка».

Бирд купил билеты до Лондона с пересадкой через Москву. 9 сентября британец прилетел в Шереметьево, но погранконтроль ФСБ остановил его в транзитной зоне и на рейс SU2578 не пустил. Сотрудники органов составили протокол по статье 18.1 «Нарушение режима государственной границы» и оштрафовали его на две тысячи рублей. Несмотря на это, выдворять мужчину не стали по причине того, что он женат на гражданке России.

Чтобы вылететь обратно в Лондон, Бирду нужно было вернуться в Иркутск, но мужчина испугался, что ему на пять лет запретят въезд в Россию. В итоге он попытался улететь в Англию через Петербург, но в итоге застрял в Пулкове.

Фото: «Фонтанка»