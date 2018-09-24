На ЗСД продлили летние тарифы со скидкой 20% до конца года
Компания-оператор ЗСД «Магистраль Северной столицы» решила продлить специальные тарифы на протяженные маршруты, введенные в начале лета, до конца 2018 года.
Например, стоимость проезда по маршруту КАД (Юг) – КАД (Север) для легкового автомобиля в дневное время составит всего 173 рубля вместо 237,2 рубля (в соответствии с базовым тарифом "Транспондер"). По маршруту КАД (Юг) – "Скандинавия" – 216,2 рубля вместо 297,3 рубля. Более того, для пользователей транспондеров все еще действует скидка 100 % на проезд участка Приморский проспект — Богатырский проспект (с последующим разворотом на развязке и продолжением движения по ЗСД в южном направлении).
Изначально тарифы вводились как сезонные и пользовались большой востребованностью у петербургских автомобилистов. «Магистраль Северной столицы» рассчитывает на 88 миллионов транзакций на ЗСД в этом году.
Ранее стало известно, что на КАД с 1 октября по 15 ноября будет полностью перекрыт участок внешнего кольца в районе Беляевского моста.
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