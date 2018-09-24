На ЗСД продлили летние тарифы со скидкой 20% до конца года

Изначально тарифы вводились как сезонные и пользовались большой востребованностью у петербургских автомобилистов. «Магистраль Северной столицы» рассчитывает на 88 миллионов транзакций на ЗСД в этом году.

Ранее стало известно, что на КАД с 1 октября по 15 ноября будет полностью перекрыт участок внешнего кольца в районе Беляевского моста.